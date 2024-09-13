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Kilis'te Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

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Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, işleyişteki aksaklıkların tespiti ve hasta sevk koordinasyonu gibi konular ele alındı.

Kilis'te, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, işleyişteki aksaklıkların tespiti, iller arası hasta sevk koordinasyonunun devamlılığının sağlanması, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranlarının doğru tespiti konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, hastaların iyi bir hizmet alabilmesi için hizmet sunucular arasında koordinasyon ve işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Söylemez, toplantının daha iyi işler yapılmasına vesile olmasını temenni etti.

Toplantıya, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa sağlık müdürleri ile acil sağlık hizmetleri başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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