Kilis'te Açık Hava Sineması Keyifli Anlar Yaşattı

Kilis'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde kurulan açık hava sineması, ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilerek eğlenceli bir etkinlik oldu.

Kilis'te açık hava sineması vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Mehmet Abdi Bulut Parkı'nda kurulan açık hava sineması, eğlence ve neşe dolu anlara sahne oldu.

Etkinliğe, aileler başta olmak üzere kentte yaşayan her yaştan izleyici ilgi gösterdi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez yaptığı konuşmada, Halk Sağlığı Haftası'nın farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, yoğun ilgi gösteren izleyicilere teşekkür etti.

Etkinliğe Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

