Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te acı biber hasadı başladı.

Türkiye'de biber üretiminde 2'inci sırada bulunan Kilis'te acı biber hasadı başladı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin biberi Kilis'ten gidiyor.

"Acının hasadı başladı"

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan acının hasadına başlandığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda acı biber üretimi yapılmaktadır. 20 bin dekar alanı kurutmalık, yani toz biber olarak kullanılan biber çeşididir. Şu an Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyündeyiz. Bu köyün en büyük geçim kaynağı biberciliktir. Kilis biberinin başkenti Hasanceli diyebiliriz" dedi.

"2 bin nüfuslu köyde 14 toz biber ve salça fabrikası var"

Kilis'in biber üretiminde adeta başkenti olan Hasanceli köyünde 14 toz ve salça fabrikasının olduğuna dikkat çeken Özdemir, "2 bin nüfusluk köyde 14 toz ve salça fabrikası var ve bu köy ekmeğini acıdan çıkartıyor. Acı sayesinde köydeki çiftçiler çocuklarını diğer illerde okuttu, büyüttü ve evlendirdi. Bunların hepsi tarlalardan toplanan biberler sayesinde oldu" şeklinde konuştu.

"Son 10 yılın en düşük rekoltesi"

İklim şartlarının hızlı değişmesinden dolayı son 10 yılın en düşük rekoltesinin olduğunu belirten Özdemir, "Son 10 yılın en düşük rekoltesi bu sene oldu. Bunun sebebi susuzluk, kuraklık, yer altı sularının çekilmesidir. Gördüğünüz gibi tarlalardaki bitkiler solmuş durumda. Normalde 3-4 kırım yapılan köyümüzde şu anda bazı yerlerde tek kırım yapıldı. Bunun sebebi ise kuraklıktır" diye konuştu.

Kurutulmuş biber fiyatı tarlada 80 TL iken, yaş biber ise kilosu 30 TL'den satılıyor. - KİLİS