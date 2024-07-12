Kilis'te Abdülhamidhan Camisi ibadete açıldı
Kilis'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamidhan Camisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde düzenlenen programla ibadete açıldı. Vali Tahir Şahin, caminin Kilis'e büyük bir hizmet olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Hayırsever Ömer Beyaz ise bu eserin yapımında öncü olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Caminin açılışı, İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz'ün duası ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.
Kilis'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamidhan Camisi ibadete açıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Tahir Şahin, Kilis'e böyle bir eser kazandırmanın vatandaşlara büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Camiyi yaptıran hayırsever Ömer Beyaz ise böyle bir eserin yapımında öncü olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.
İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.
Kılınan Cuma namazının ardından, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.