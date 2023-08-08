Kilis'te 74 yaşındaki Fahri Yorat'ın ölü bulunduğu evde para ve altın bulundu

Kilis'te 74 yaşındaki Fahri Yorat'ın ölü bulunduğu evde yapılan temizlik çalışmalarında 13 kamyon çöp çıktı. Evde bulunan para ve altınlar polis ekipleri tarafından sayıldı.

Kilis'te 74 yaşındaki Fahri Yorat'ın ölü bulunduğu ve 13 kamyon çöp çıkan evde para ve altın bulundu. Olay yerinde bulunan bilezik ve değerli eşyaları polis ekipleri tek tek saydı.

Olay dün, Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde üzerinde bulunan tek katlı bahçeli bir evde meydana gelmişti. Tek yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki Fahri Yorat'ın evine gelen yakınları kapıyı açamayınca olayı polis ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler Yorat'ın cansız bedenine ulaştı. Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Belediyenin evde temizlik çalışmalarını başlatmasının ardından evden 13 kamyonet çöp çıktı. Yorat'ın yakınlarının eve girmesinin ardından evden çok sayıda paket sigara, değerli eşyalar, 3 adet altın bilezik, 59 bin 160 TL para çıktı. Olay yerinde parayı vatandaşların önünde tek tek sayan polis ekipleri tutanak tutarak teslim aldı. Değerli eşyaların Fahri Yorat'ın yakınlarına eksiksiz verileceği bildirildi. - KİLİS