Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriye uyruklu 7 göçmen yakalandı.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriye uyruklu 7 göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Öncüpınar mahallelerinde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 2 adreste yapılan aramalarda, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, geçişlerini organize ettiği iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Suriye, Güncel, Haberler

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