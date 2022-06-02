Kilis'te 6 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Kilis'te 6 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 6 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Ekipler, otomobil içerisinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu ile organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişleri organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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