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Kilis'te 6. kattaki evin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı

Kilis'te 6. kattaki evin balkonunda çıkan yangın hasara yol açtı

Güncel Haberler

Kilis'te bir binanın 6. katındaki evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kilis'te bir binanın 6. katındaki evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Mahmut Ağa'ya ait 6. kattaki balkonda yemek yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kazım Karabekir İtfaiye Kilis Güncel Haberler

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