Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te 6 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulamaçlı köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde Suriye'den yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişiyi yakaladı.

KİLİS'te, yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulamaçlı köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde Suriye'den yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Suriye uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenip gözaltına alınan kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

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