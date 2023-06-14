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Kilis'te 570 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Kilis'te 570 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Güncel Haberler

Kilis'teki yolcu minibüsünde 570 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Kilis'teki yolcu minibüsünde 570 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kilis'ten Gaziantep'e kaçak sigara götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Şehitler Çeşmesi civarında yol kontrolünde durdurulan yolcu minibüsünde tütün ve çay tespit köpeği "Gözlem" ile yapılan aramada 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli A.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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