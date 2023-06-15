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Kilis'te 570 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kilis'te 570 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'ten Gaziantep'e kaçak sigara götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, aracı Şehitler Çeşmesi mevkiinde seyreden yolcu minibüsünü durdurarak arama yaptı. Tütün ve çay tespit köpeği 'Gözlem' ile minibüste arama yapan ekipler, kolilere gizlenmiş toplam 570 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Bulunan kaçak sigaralara imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili ise A.T. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kilis'te yolcu minibüsünde 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'ten Gaziantep'e kaçak sigara götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, aracı Şehitler Çeşmesi mevkiinde seyreden yolcu minibüsünü durdurarak arama yaptı. Tütün ve çay tespit köpeği 'Gözlem' ile minibüste arama yapan ekipler, kolilere gizlenmiş toplam 570 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Bulunan kaçak sigaralara imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili ise A.T. isimli şahsı gözaltına aldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kilis Güncel Haberler

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