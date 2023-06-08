Kilis'te 550 saka kuşu doğaya salındı, bir kişiye 720 bin lira ceza

Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir araçta bulunan 550 saka kuşu doğaya salındı, bir kişiye 720 bin 252 lira ceza uygulandı. Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Türkiye'den Suriye'ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde 550 saka kuşu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında aracın sürücüsü F.H'ye 720 bin 252 lira para cezası uyguladı. Kuşlar, ekiplerce doğaya salındı.