Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı

Kilis'te 5. sınıf öğrencisi bursluluk sınavında 500 tam puan aldı
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Kilis'te 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Uğurlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak il ve Türkiye derecesi yaptı.

Kilis'te 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Uğurlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak il ve Türkiye derecesi yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Mehmet Emin Uğurlu ve ailesi ile okul yöneticilerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, "Bursluluk sınavında 500 tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencimizi davet ederek ödüllendirmek istedik. Bundan sonraki öğrenim hayatında öğrencimize başarılar diliyorum. Başarıda emeği olan tüm eğitimcilerimizi de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Emin Uğurlu da Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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