Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaşayan İbrahim, Mine, Cemile, Berat Turanalp ve Zahide Özdemir, evde yemek yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan aile bireyleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel