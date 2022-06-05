Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaşayan İbrahim, Mine, Cemile, Berat Turanalp ve Zahide Özdemir, evde yemek yedi. Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan aile bireyleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Kilis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.