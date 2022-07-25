Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Melek Bai, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldıran küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Suriye Kilis Güncel Haberler

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