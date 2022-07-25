Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

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Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 5. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te bir apartmanın 5. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Melek Bai, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldıran küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Suriye Kilis Güncel Haberler

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