Kilis'te 5 hükümlü cezaevine teslim edildi

Kilis'te yapılan operasyonda 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.