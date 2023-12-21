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Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Diğer 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 13-20 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda aranan 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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