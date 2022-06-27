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Kilis'te kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kilis'te kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacak

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, 12 milyon 500 bin TL tutarında yatırımla kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacağını söyledi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, 12 milyon 500 bin TL tutarında yatırımla kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacağını söyledi.

İl Başkanı Karataş, Karamelik, Küçükkonak, Büyükkonak ve Çörten köylerinde bulunan arazilerin sulanması için 12 milyon 500 bin TL yatırımla kapalı sistem yeni sulama kanalı yapılacağını ifade ederek, " 4 köyümüzde bulunan arazilerin sulanabilmesi amacıyla yapılan proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Kapalı sistemle arazilerimizi suya kavuşturacak ve çiftçilerimize önemli katkı sağlayacak olan ve bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çiftçilerimize ve Kilis'imize hayırlı olsun" dedi. - KİLİS

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