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Kilis'te 4 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kilis'te, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan haklarında 8 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile H.Ü. ile İ.P, "hırsızlık" suçundan haklarında 5 ila 6 yıl hapis cezası bulunan H.A. ve O.Y. yapılan operasyonlarda yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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