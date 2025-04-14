Kilis'te 4 Firari Hükümlü Yakalandı
Kilis'te, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan haklarında 8 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile H.Ü. ile İ.P, "hırsızlık" suçundan haklarında 5 ila 6 yıl hapis cezası bulunan H.A. ve O.Y. yapılan operasyonlarda yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel