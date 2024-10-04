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Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencileri etkinlikte, sahipsiz hayvanlar için parka yem ve su bıraktı.

Öğrencilerle etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, farkındalık etkinliği düzenleyen okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin örnek davranış sergilediklerini vurgulayan Altay, "Öğrencilerimiz burada hazırlamış oldukları yemleri, yiyecekleri, suları hayvanlarımızın yaşam alanlarına parklara bıraktılar. Merhamet duygularını bu şekilde göstererek örnek oluyorlar bize. Ümit ediyorum ki çocuklarımız büyüdüklerinde de hayvanlara karşı daha duyarlı olurlar. Bu etkinliği organize eden kıymetli öğretmenimize destek veren veli ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi Ramazan Özcan, hayvanların korunması ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerden Merve Zeynep Gündüz de hayvanları koruyarak onlara asla şiddet uygulamamalıyız, ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Hayvan Hakları Güncel kilis

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