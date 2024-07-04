Kilis'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Kilis'te 300 kınalı keklik doğaya salındı. Kekliklerin popülasyonunun artırılması amaçlanıyor.
Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep'te bulunan keklik üretim merkezinden kente kınalı keklik getirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kınalı kekliği doğaya bıraktı.
Çalışmayla, ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.