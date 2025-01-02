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Kilis'te 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kilis'te 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu, bir uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis'te 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde çeşitli adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ile 164 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanarak ceza evine gönderirken, A.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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