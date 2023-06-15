Kilis'te 3 hükümlü yakalandı

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 15 şüpheli yakalandı.

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 15 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 12 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.