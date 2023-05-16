Kilis'te 3 hükümlü yakalandı
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Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 18 şüpheli yakalandı. Aralarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
Diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel