Kilis'te 3 hükümlü yakalandı

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 18 şüpheli yakalandı. Aralarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

Diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.