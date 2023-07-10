Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Suriye uyruklu olan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.