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Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Suriye uyruklu olan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde M.H.A. ve M.K'nin ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 Suriye uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli M.H.A. ve M.K, gözaltına alındı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.???????

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Suriye Göçmen Kilis Güncel Haberler

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