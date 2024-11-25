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Kilis'te 25 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Kilis'te 25 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
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Kilis'te 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce "kasten öldürme " suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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