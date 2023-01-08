Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kilis'te jandarma ekiplerince 230 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Kilis'te jandarma ekiplerince 230 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarı çalışmalar sonucu Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 230 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı, 5 araç ile şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Elbeyli Göçmen Kilis Güncel Haberler

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