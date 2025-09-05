Haberler

Kilis'te 215 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te polis, durdurduğu bir araçta 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

KİLİS'te, polisler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı bir aracı kent girişinde durdurdu. Plakası açıklanmayan araçta yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araç sürücüsü A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.