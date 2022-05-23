Kilis'te 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Kilis Valisi Recep Soytürk, operasyonda 203 bin 578 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, yakalanan 6 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Emniyet ve jandarma tarafından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik rutin olarak önemli projeler yürütüldüğünü belirten Soytürk, Cumhuriyet Başsavcılığının da özverili çalıştığını ve ciddi tutuklamaların olduğunu vurguladı.

Soytürk, çalışmalar sonucu "torbacılar" ve uyuşturucu satıcılarının azaldığına dikkati çekerek, "Şu an ciddi bir operasyonumuz oldu. Bu operasyonda 203 bin 578 uyuşturucu hap yakalanmış durumdadır. Bu çalışmada yer alan bütün arkadaşları kutluyorum. Bunun arkasının da geleceğini düşünüyoruz. Bu bölgeden toptancı, torbacı şeklinde uyuşturucu satışını sıfıra indirmek istiyoruz. Bu operasyonla ilgili 6 kişi gözaltına alınarak tutuklandı." dedi.

Sokak satıcılarına karşı ciddi mücadele verdiklerini, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soytürk, "En İyi Narkotik Polis Annedir Projesi" kapsamında 2022 yılında 2 bin 46 anneye eğitim verildiğini kaydetti.