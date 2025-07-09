Kilis'te 20 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kilis'te, 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 firari hükümlü, yapılan uygulama sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi. 129 şüphelinin yakalandığı operasyonda 109 kişi serbest bırakıldı.

Kilis'te 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 1-30 Haziran'da çalışma yapıldı.

129 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 109 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan kentte meydana gelen 9 hırsızlık olayında ise 12 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aramalarda ele geçirilen 1 motosiklet ve 80 güvercin sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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