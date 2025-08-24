Kilis'te 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp
Kilis'te akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'yı bulmak için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Kilis'te dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. kayboldu.
Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çocuğu arama çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel