Kilis'te 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp

Kilis'te akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'yı bulmak için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Kilis'te dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. kayboldu.

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çocuğu arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
