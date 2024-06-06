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Kilis'te 2. Uluslararası Şehir ve Kimlik Sempozyumu düzenlendi

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Kilis'te 7 Aralık Üniversitesinin de yer aldığı 5 üniversitenin katkılarıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Şehir ve Kimlik Sempozyumu başladı. Sempozyumda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, etkinliğin şehre büyük katkılar sunacağını belirtti. Sempozyumun 2 gün süreceği açıklandı.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesinin de yer aldığı 5 üniversitenin katkılarıyla "2. Uluslararası Şehir ve Kimlik Sempozyumu" düzenlendi.

Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, mantık ilminin kurucularından Abdullah Enveri anısına yapılan etkinliğin şehre büyük katkılar sunacağını söyledi.

Bu sempozyumların hem öğrencilere hem de şehri yönetenlere yol haritası oluşturacağını belirten Şahin, "Yerel yöneticiler olarak sempozyumdaki bildirilerden istifade edeceğiz." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da ikincisi düzenlenen sempozyuma katkı sunan tüm üniversitelere teşekkür etti.

Şehirlerin gerçek kimliğini, o şehirde yaşayan insanların ayakta tutarak koruduğunu belirten Rektör Karacoşkun, "Şehirler bizde yaşar aslında. Biz şehirlerde ne kadar yaşıyorsak yaşayalım, gerçekte şehirler bizde yaşar. O yüzden dünyanın neresine gidersek gidelim bizde yaşayan şehirler bizimle birlikte giderler. Şehirlerin kimliklerimizle ilintilerini farkında olsak da olmasak da üzerimizde bir poster gibi taşırız." diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek sempozyum 2 gün sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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