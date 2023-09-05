Kilis'te 2 otomobil hırsızı suçüstü yakalandı

Kilis'te otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma sürüyor.

Şehit Sakıp Mahallesi'nde otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan şüpheli M.Ç. ve M.G. ekiplerce suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.