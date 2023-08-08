Kilis'te 2 otomobil çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ahmet Deniz yönetimindeki 27 APL 042 plakalı otomobil ile Zihni Korkut idaresindeki 27 BNG 21 plakalı otomobil Yaşar Aktürk Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde çarpıştı. Daha sonra Deniz'in kullandığı otomobil, park halindeki Mert Taşçıkara'ya ait 27 ALM 669 plakalı otomobile çarptı. Kazada maddi hasar oluştu. Öte yandan, trafik kazası bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.