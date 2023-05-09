Kilis'te 2 Katlı Evde Yangın

KİLİS'te 2 katlı bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı.Yangın, öğle saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı. Ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel