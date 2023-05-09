Kilis'te 2 hükümlü yakalandı

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şubesi ekiplerince aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 1-8 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması olan 10 şüpheli yakalandı. Aralarında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 8 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.