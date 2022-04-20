KİLİS (AA) - Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı iki adreste yaptığı aramada 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.