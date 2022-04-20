Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
KİLİS (AA) - Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı iki adreste yaptığı aramada 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel