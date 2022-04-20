Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı iki adreste yaptığı aramada 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Kilis, Güncel, Haberler

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