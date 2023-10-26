Kilis'te 2 Bin 385 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Yakalandı
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Kilis'te Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara kaçakçılığı ile ilgili 19-26 Ekim tarihlerinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda 2 bin 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel