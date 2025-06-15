Kilis'te 2 bin 272 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

KİLİS - Kilis'te Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 12 sınav merkezinde toplam 132 salonda gerçekleştirildi. Sınava kent genelinde 2 bin 272 öğrenci katılırken, 334 kişi görev aldı.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınav, sabah saat 09.30'da başladı. Binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınavın yapılacağı okullara aileleriyle birlikte geldi. Okul bahçelerinde toplanan öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav heyecanı sınır kent Kilis'te yaşanırken 12 sınav merkezinde 132 salonda 2 bin 272 öğrenci sınava katıldı, 334 kişi görev aldı.

Sınav sonrası duygularını paylaşan öğrenci Eymen Ekicioğlu, "Sınava çok çalıştım. Sayısal bölüm biraz daha zordu, ancak sözel daha kolay geçti. Sorular genel olarak beklediğim gibiydi. Hedefim Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi" dedi.

Bir diğer öğrenci Mithat Eren Karınlı ise, "Kolay bir sınavdı. Deneme sınavlarındaki sorulardan bile kolaydı. Gelecek yıllarda sınava girecek olan 2012 doğumlulara da söylüyorum: Heyecan yapmalarına gerek yok, rahat bir sınav. Hedefim Nedim Ökmen Anadolu Lisesi" ifadelerini kullandı.