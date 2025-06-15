Kilis'te 2 bin 272 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda 2 bin 272 öğrenci ter dökerek heyecanlı anlar yaşadı. Sınav, 12 merkezde gerçekleştirildi ve öğrencilere aileleriyle destek oldular.

Kilis'te 2 bin 272 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

KİLİS - Kilis'te Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 12 sınav merkezinde toplam 132 salonda gerçekleştirildi. Sınava kent genelinde 2 bin 272 öğrenci katılırken, 334 kişi görev aldı.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınav, sabah saat 09.30'da başladı. Binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınavın yapılacağı okullara aileleriyle birlikte geldi. Okul bahçelerinde toplanan öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav heyecanı sınır kent Kilis'te yaşanırken 12 sınav merkezinde 132 salonda 2 bin 272 öğrenci sınava katıldı, 334 kişi görev aldı.

Sınav sonrası duygularını paylaşan öğrenci Eymen Ekicioğlu, "Sınava çok çalıştım. Sayısal bölüm biraz daha zordu, ancak sözel daha kolay geçti. Sorular genel olarak beklediğim gibiydi. Hedefim Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi" dedi.

Bir diğer öğrenci Mithat Eren Karınlı ise, "Kolay bir sınavdı. Deneme sınavlarındaki sorulardan bile kolaydı. Gelecek yıllarda sınava girecek olan 2012 doğumlulara da söylüyorum: Heyecan yapmalarına gerek yok, rahat bir sınav. Hedefim Nedim Ökmen Anadolu Lisesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.