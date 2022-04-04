KİLİS'TE, 2 AYAKLI KUZU DOĞDU

KİLİS'te, ön 2 ayağı olmadan dünyaya gelen kuzu görenleri şaşırttı.

Besicilik yapan Suriye uyruklu Raşid El Ceruh'a ait koyunlardan birisi dün doğum yaptı. Doğumda, dünyaya gelen kuzunun ön ayaklarının olmadığı görüldü. Görenleri şaşırtan kuzuyu biberonla besleyen Raşid El Ceruh, "Kuzuyu öyle görünce şaşırdık. Ayakta duramıyor ve biz de kuzuyu biberonla besliyoruz. Bu şekilde beslemeye devam edeceğim? dedi.