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Kilis'te 19 Mayıs kutlandı

Kilis'te 19 Mayıs kutlandı

Güncel Haberler

Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Törene, Vali Recep Soytürk, milletvekilleri, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kilis'te, tören öncesi dev Türk bayraklarıyla öğrenciler ile gençler yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Meydanına çelenk konulması nedeniyle düzenlenen törene; Vali Recep Soytürk, milletvekilleri, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin halk oyunları ve sportif gösteriler yaptığı törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gençlik Kilis Spor Güncel Haberler

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