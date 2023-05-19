Kilis'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kilis'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

KİLİS - Tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kilis'te 7'den 70'e bayrağını alan herkes, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı alanlara koştu. Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün binasının önünde toplanan ve öğrencilerin yoğun olarak yer aldığı kalabalık, ellerindeki dev Türk bayraklarıyla Dev Türk bayraklarıyla Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören ise, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajın da okunduğu programda, gönünün önemine yönelik yapılan konuşma, halk oyunları ve sportif gösteriler yer aldı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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