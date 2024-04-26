Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
Kilis'te yapılan operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, hafif ticari araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde M.C.S'nin kullandığı hafif ticari araçta arama yaptı.
Aramada sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.C.S. hakkında işlem başlatıldı.