Kilis'te 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi'nce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. merkez Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.