Kilis'te 15 Temmuz nöbetine yoğun ilgi

KİLİS - Serhat Şehri Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra şehitler için dua yapıldı. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin anonsu üzerine törene katılanlar burada diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon eşliğinde meydana yansıtıldı. 15 Temmuz Sancak Koşusundaki Türk bayrağı Vali Recep Soytürk'e teslim edildi.

Törende konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, " O gün her şey planlıydı, unuttukları tek şey Türk Milletinin şanlı tarihi her türlü fikri ile farklılığıyla vatan söz konusu ise tek vücut haline canı pahasına vatanını savunacağı tek gerçeğiydi. Milletimiz o gece hürriyetine sahip çıkarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkmış, tankların ve ağır silahların üzerine çıkarak adeta şehadete gidercesine yürümüş bir işgal teşebbüsünün tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştır" dedi.

"Millet kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korudu"

İstiklal ve Bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletin nice şanlı zaferler ve kahramanlık yazdıklarının altını çizen Kilis Valisi Recep Soytürk, "Burada büyük bedeller ödeyen milletimiz hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılmış milli irademizi, demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen en alçak darbe teşebbüsüdür.

"15 Temmuz gecesi millet tanklara ve toplara göğsünü siper etti'

Çanakkale ve Kurtuluş savaşında milletin asıl gücünün ya İstiklal ya ölüm dediğini söyleyen Vali Soytürk, "Cephelere koşan imanlı ve inançlı insanların olduğunu tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaktan atılan mermilere göğsünü siper ederek İstiklal ve İstikbaline daima sahip çıkacağını ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı ilelebet daha yükseklere dalgalandıracağını bir kez daha göstermiştir" diyerek sözlerini tamamladı.