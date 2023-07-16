Kilis'te '15 Temmuz' Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Sınırın sıfır noktası Kilis'te protokol üyeleri ve binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirildi. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümü münasebetiyle yapılan yürüyüş, Kilis'teki Hacı Cümmüş Kavşağı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe Kilis Valisi, 1 Hudut Alay ve Garnizon Komutanı, Kilis Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, üniversite rektörü, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.