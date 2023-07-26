Kilis'te 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı gözaltına alındı
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Kilis'te bir şüphelinin evinin bahçesinde bulunan kömürlükte 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kilis'te bir şüphelinin evinin bahçesinde bulunan kömürlükte 15 düzensiz göçmen yakalandı. 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Öncü Pınar Mahallesi'nde O.B.'ye ait evin bahçe kısmındaki kömürlüğünde 15 göçmen yakalandı. Göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler O.B., M.A., Y.İ. adliyeye sevk edildi. Şahısları araçla getirdiği beyan edilen firari şüpheli M.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel