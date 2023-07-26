Kilis'te 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te yasal olmayan yollardan yurda girdikleri belirlenen 15 kişi bir evin kömürlüğünde yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.