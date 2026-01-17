Haberler

Kilis'te üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kilis'te 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, evlerinin üçüncü katından düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te üçüncü kattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde İrem Nur Tandırcıoğlu (13), bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
