Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Güncelleme:
Kilis'te, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinliğe katılan Kilis Valisi Tahir Şahin, Türkiye'nin orman varlığını artırma kararlılığını vurguladı.

KİLİS'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşlarla birlikte milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor. Etkinlik kapsamında Polateli İlçesi'ne bağlı Güldüzü mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şensu Küçükateş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, Türkiye'nin orman varlığını arttıran bir ülke olduğunu söyleyerek,"Bu başarı milletimizin çevreye doğaya toprağa olan vefasının ve devletimizin çevre politikalarındaki kararlılığının bir göstergesidir. Her dikilen fidan, geleceğe atılmış bir imzadır. Sizler o fidanları büyüttükçe Türkiye'nin umudu da büyüyecektir"diye konuştu.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
